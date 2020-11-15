Azerbaycan, Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan'ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyordu.

DÜNYA Ermeniler Kelbecer'deki son günlerinde evleri ve ormanlık alanları ateşe verdi

DÜNYA Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti: Karabağ’da Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı

DÜNYA Dağlık Karabağ’da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer’de evleri yaktı

DÜNYA Karabağ'ı terk eden Ermenistan ordusu yerleşim yerlerini yakıyor!