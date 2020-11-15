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Dünya Azerbaycan, Kelbecerin boşaltılması için Ermenistana 10 gün ek süre verdi
ASYA

Azerbaycan, Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, işgal altındaki Kelbecer ilini boşaltmaları için Ermenistan'a 10 gün daha süre verdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kelbecer'den ayrılanlar, geride yaktıkları evleri bırakıyorlar.
Kelbecer'den ayrılanlar, geride yaktıkları evleri bırakıyorlar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan'ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

  • Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyordu.

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