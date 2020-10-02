Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi

Ekonomi

Vatandaşın 'abonelik iptal' çilesi bitiyor: e-Devlet ile son bulacak

Uydu televizyon, internet sim kartı gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali, bunun yanı sıra firmaların istekleri nedeniyle vatandaş çileden çıkıyordu. Bundan böyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra abonelik iptalleri artık e-devlet üzerinden yapılabilecek.