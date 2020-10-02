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Dünya Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi
ASYA

Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ederken, Dağlık Karabağ’a başlatılan kara harekatı kapsamında çatışmalarda Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerde kontrolün sağlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan ordusu, hedefleri tek tek vuruyor.
Azerbaycan ordusu, hedefleri tek tek vuruyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını Ermenistan işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor.

Dağlık Karabağ’a başlatılan kara harekatı kapsamında Azerbaycan kuvvetleri, dün gece boyunca süren çatışmalarda Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2 Ekim 2020 tarihinde, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırısı sonucu Dağlık Karabağ’da işgal edilen topraklarını kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine dair son gelişmeleri paylaştı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyu süren çatışmalarda Ağdere ilinde bazı stratejik bölgelerin daha işgalden kurtarıldığını bildirdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri araçları imha etti
FOTOĞRAF 5
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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırı 6’ncı gününde devam ediyor.
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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı sürdürdü.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri araçları imha etti
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı sürdürdü. İşgal altında olan bölgelerde, Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar imha edildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Ermenistan takviye güçlerinin yok edildiğini bildirdi.


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