Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde bir grup Ermeni askeri esir aldı
ASYA

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde bir grup Ermeni askeri esir aldı

Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinde bir grup Ermeni askeri esir aldı.

Haber Merkezi DHA
Ermeni askerlerinin perişan hali görüntülendi.
Ermeni askerlerinin perişan hali görüntülendi.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.

Yeni görüntüler yayınlandı

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

Azerbaycan ordusu zafere yakın: Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracı daha imha edildi
DÜNYA
Azerbaycan ordusu zafere yakın: Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracı daha imha edildi
Abone Ol Google News
ABDnin amacı insani yardım mı?

ABD'nin amacı 'insani yardım' mı?

​Terör örgütü YPG/PKK'ya 400 milyon dolarlık destek.
Taksimin sembolleriydi

Taksim'in sembolleriydi

​İBB simit tezgahlarını kaldırılıyor.
Bozulan kokoreçleri yakıyorum

​Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısından 'kan' donduran yanıt.
Hücre evindeki<br>gizli bölmede yakalandı

Hücre evindeki
gizli bölmede yakalandı

​FETÖ şüphelilerinden yine aynı taktik ama kaçamadılar.

​Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a rest çekti.

​Azerbaycan Ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor.

Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​İtalyan devi, Ozan Kabak için devreye girdi.

​​Osmanlı tarihinde en uzun süre Valide Sultan oldu.

Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda seferler nisan ayı sonunda başlıyor.

​Bakan Selçuk'tan 'EBA TV' paylaşımı.

​Öksüren birinin yanından geçiyorsanız üç metre uzaklaşın.

​Türkiye'ye övgüler yağdıran DSÖ'ye Bakan Koca'dan teşekkür.

​Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un sözlerine tepki gösterdi.

​Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.