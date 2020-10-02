Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağa desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti
ASYA

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan operasyondan yeni görüntüler paylaştı.
Azerbaycan operasyondan yeni görüntüler paylaştı.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.

  • Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.

Azerbaycan ordusuna ait TB2 SİHA, Ermenistan takviye güçlerini havaya uçurdu
OYNAT 00:32
Azerbaycan ordusuna ait TB2 SİHA, Ermenistan takviye güçlerini havaya uçurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Ermenistan takviye güçlerinin yok edildiğini bildirdi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar
EKONOMİ
Azerbaycan ordusu hızla ilerleyince altınları bırakıp kaçmaya başladılar

Azerbaycan ordusu ilerliyor: Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı
DÜNYA
Azerbaycan ordusu ilerliyor: Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı

Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinden ilk görüntüler
OYNAT 00:38
Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinden ilk görüntüler
Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntü.


Abone Ol Google News
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.
Trafik kilit

Trafik kilit

TEM'de sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi.
Görevinden uzaklaştırıldı

Görevinden uzaklaştırıldı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yeni Şafak, cinayetten dakikalar önceki konuşma kayıtlarına ulaştı.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığı açıkladı.

Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
26 ile yağış uyarısı

26 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yasağa rağmen devam ediyor

Yasağa rağmen devam ediyor

Genelgeye rağmen İstanbul'da asker uğurlamak için toplandılar.

​Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor..
Sivasspor'un rakipleri <br>belli oluyor

Sivasspor'un rakipleri
belli oluyor

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
İşgal bitmeden <br>barış gelmez

İşgal bitmeden
barış gelmez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'da çözümün formülünü verdi.
Koronavirüs hangi illeri vurdu?

Koronavirüs hangi illeri vurdu?

​Türkiye genelindeki şehirlerin yoğunluk haritası...
28 yıl sonra<br>öz vatanda

28 yıl sonra
öz vatanda

​Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan köylerdeki mevzilenmesini tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.