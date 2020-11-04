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ASYA

Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdiriyor

Yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan güçlerine ağır darbe: Cepheyi bırakıp kaçtılar

Azerbaycan ordusu yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Çatışmalarda tank, İHA ve obüslerin de aralarında yer aldığı çok sayıda askeri araç imha edilirken, cephenin belli bölgelerinde teçhizatını kaybeden Ermeni askerlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Azerbaycan ordusu kayıp verdirmeye devam ediyor: İşgalci Ermenistan bölgeyi terk ediyor
OYNAT 01:00
Azerbaycan ordusu kayıp verdirmeye devam ediyor: İşgalci Ermenistan bölgeyi terk ediyor
Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 4 'Grad' füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.


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