Yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan güçlerine ağır darbe: Cepheyi bırakıp kaçtılar

Azerbaycan ordusu kayıp verdirmeye devam ediyor: İşgalci Ermenistan bölgeyi terk ediyor

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 4 'Grad' füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.