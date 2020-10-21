Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu, Ermenistana ait alay taburunu etkisiz hale getirdi
ASYA

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi

Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan askerleri, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.
Azerbaycan askerleri, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Operasyon kapsamında Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Çereken köyünün görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:59
Ermenistan işgalinden kurtarılan Çereken köyünün görüntüleri paylaşıldı
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalin kurtarılan Cebrayıl'ın Çereken köyünün görüntülerini paylaştı.


Ermeni güçlerine ait tabur yerle bir edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha etti. Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerini bu kez top atışlarıyla püskürttü
OYNAT 00:59
Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerini bu kez top atışlarıyla püskürttü
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.


Ermenistan Terter'i hedef aldı, Azerbaycan anında karşılık verdi

Ermenistan’ın da sabah saatlerinde Terter şehri ve çevre bölgelerine saldırı düzenlendiğini duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik gece ve gündüz yaptığı topçu ateşi görüntülerini paylaştı.

Cebrail'de bir köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl Rayonu’daki Çereken köyünü de ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtulan Çereken köyüne ait yeni görüntü yayınladı.

Abone Ol Google News
Alpagu rüzgarı esecek

Alpagu rüzgarı esecek

'Kamikaze drone'ların etki alanı genişliyor.
112 tonaltın için savaşıyor

112 ton
altın için savaşıyor

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.
CHP Kılıçdaroğlunun fotoğrafını Muharrem İnceyi kırparak paylaştı

​'Türkiye'nin desteğini alarak bugünlere geldik.'

Elimizde deliller var

Elimizde deliller var

Ermenistan teröristleri orduya dahil etmeye başladı.
Skandal sözler

Skandal sözler

​Fransız bakan İslam dünyasını ayağa kaldıracak.
Kimyasal alarm!

Kimyasal alarm!

Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül bulundu.
Havada da<br>göz açtırmıyor

Havada da
göz açtırmıyor

​Bir insansız hava aracını daha düşürdü.
Dünyaya<br>umut veriyoruz

Dünyaya
umut veriyoruz

​Erdoğan, darbe heveslilerinin son çırpınışları olduğunu vurguladı.
Zengilan kurtarıldı

Zengilan kurtarıldı

​Hocavend'in Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi.
Suskunluk Türk'e yakışıyor mu?

Suskunluk Türk'e yakışıyor mu?

​Bahçeli'den Türk dünyasına Azerbaycan sitemi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.