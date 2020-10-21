Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi

Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Operasyon kapsamında Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı.

OYNAT 00:59 Ermenistan işgalinden kurtarılan Çereken köyünün görüntüleri paylaşıldı Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalin kurtarılan Cebrayıl'ın Çereken köyünün görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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Ermeni güçlerine ait tabur yerle bir edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha etti. Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

OYNAT 00:59 Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerini bu kez top atışlarıyla püskürttü Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. BiP'te paylaş

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Ermenistan Terter'i hedef aldı, Azerbaycan anında karşılık verdi

Ermenistan’ın da sabah saatlerinde Terter şehri ve çevre bölgelerine saldırı düzenlendiğini duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik gece ve gündüz yaptığı topçu ateşi görüntülerini paylaştı.

Cebrail'de bir köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl Rayonu’daki Çereken köyünü de ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtulan Çereken köyüne ait yeni görüntü yayınladı.