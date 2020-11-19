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Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistanın boşalttığı Ağdama yerleşiyor Sevgi tezahüratlar ile karşılandılar
ASYA

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor: Sevgi tezahüratlar ile karşılandılar

Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Ağdam arşiv.
Ağdam arşiv.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan DağlıkKarabağ anlaşması sonrası, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor.

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TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyor.

Bu arada, Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

Cephe hattının Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

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SÜRE YARIN DOLUYOR

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor.

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Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından Karabağ'da bir grup Azerbaycanlı bir araya gelerek Türkiye'ye teşekkür etti. Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin yardımlarına teşekkür eden Azerbaycanlılar bölgeye Türk bayrağı dikti.


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