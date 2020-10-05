Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor: Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı
Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor: Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermenistan ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar arasında T-72 tankları da bulunuyor.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı askeri harekat başarıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor.
Azerbaycan ordusunun başarılı harekatı karşısında kaçan Ermenistan askerleri geride ağır toplar, top mermileri, füzeler, askeri araçlar ve tankları bıraktı.
Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi.