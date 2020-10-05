​Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor: Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı askeri harekat başarıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

OYNAT 01:33 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Öz kardeşim Erdoğan herkese 'Yerinizi bilin' dedi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Söz konusu süreçte en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek 'Öz kardeşim herkese yerini bildirdi. Dünyaya bizim haklılığımızı söyledi. Türkiye yine kardeşliğini gösterdi' ifadelerini verdi. BiP'te paylaş

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Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor.

Azerbaycan ordusunun başarılı harekatı karşısında kaçan Ermenistan askerleri geride ağır toplar, top mermileri, füzeler, askeri araçlar ve tankları bıraktı.

FOTOĞRAF 5 Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor. Ermenistan askerleri bırakıp kaçtı: Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor. BiP'te paylaş

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Ermenistan zararı askeri bütçesini geçti

Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi.

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