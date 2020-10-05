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Dünya Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı
ASYA

​Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor: Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı

Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor: Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermenistan ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar arasında T-72 tankları da bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar.
Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı askeri harekat başarıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Öz kardeşim Erdoğan herkese 'Yerinizi bilin' dedi
OYNAT 01:33
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Öz kardeşim Erdoğan herkese 'Yerinizi bilin' dedi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarılması operasyonuna ilişkin TRT Haber'e konuştu. Söz konusu süreçte en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek 'Öz kardeşim herkese yerini bildirdi. Dünyaya bizim haklılığımızı söyledi. Türkiye yine kardeşliğini gösterdi' ifadelerini verdi.


Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor.

Azerbaycan ordusunun başarılı harekatı karşısında kaçan Ermenistan askerleri geride ağır toplar, top mermileri, füzeler, askeri araçlar ve tankları bıraktı.

Ermenistan askerleri bırakıp kaçtı: Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor
FOTOĞRAF 5
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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlar devam ediyor.
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Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi.
Title
Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor.
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Title
Ermenistan askerleri bırakıp kaçtı: Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor.

Ermenistan zararı askeri bütçesini geçti

  • Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi.

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