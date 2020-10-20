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Dünya Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için ilerliyor İşte son operasyonlarda imha edilen askeri araçlar
ASYA

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor

Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için ilerliyor: İşte son operasyonlarda imha edilen askeri araçlar

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Ermenistan güçlerine ait iki adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, bir adet D-30 obüsü ve 5 araç imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin de etkisiz hale getirildiği belirtilirken cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

  • Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

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