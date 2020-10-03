Aliyev: Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi

Dünya

Dürüstlüğün faturası 80 bin TL oldu

İngiltere’de bir kütüphaneden Bir Lokomotif Thomas (Thomas the Tank Engine) kitabı ve Renklerle Öğrenmek (Learning in Colour) serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye iade edildi. Kitabın gecikme bedeli ise 80 bin TL olduğu açıklandı.