Aliyev: Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası başlatılan harekata ilişkin son durumu açıkladı.
MAGADİZ'E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır."
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020