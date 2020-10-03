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Dünya Aliyev Magadize Azerbaycan Bayrağı dikildi
ASYA

Azerbaycan ordusu Karabağ'da kritik nokta olan Magadiz'i Ermeni işgalinden kurtardı

Aliyev: Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı son dakika açıklamasında "Magadiz, Ermeni işgalinden kurtarıldı. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusu Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor.
Azerbaycan ordusu Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası başlatılan harekata ilişkin son durumu açıkladı.

AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

MAGADİZ'E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır."

Karabağ'da son durum haritası. Magadiz de işgalden kurtarıldı.

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