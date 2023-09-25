|
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’daki bir fabrikada silah ve mühimmat ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde bir mermer fabrikasının bodrum katında gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burada çeşitli kalibrelerde küçük silahlar, bomba atarlar, süngüler, güdümlü füzeler ve diğer askeri teçhizat bulundu ve ele geçirildi” denildi.

11:38 . 25/09/2023 Pazartesi
DHA
Karabağ

Karabağ

Azerbaycan ordusu, Karabağ’daki sivil tesislerde depolanmış silah ve mühimmat ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün İsviçre merkezli bir şirketin deposunda da çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.

Mermer fabrikasında çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,
“Karabağ bölgesinde bulunan mermer fabrikasının bodrum katında gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Yasadışı olarak faaliyet gösteren bu sivil tesis uzun süre askeri amaçlarla kullanılmıştı. Burada çeşitli kalibrelerde küçük silahlar, bomba atarlar, süngüler, güdümlü füzeler ve diğer askeri teçhizat bulundu ve ele geçirildi”
denildi.

#Azerbaycan
#Karabağ
#Ermenistan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Düzenleme yolda: Emekli maaş zammı son durum