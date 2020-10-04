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Dünya Azerbaycan ordusu stratejik önemdeki Cebrail kentini işgalden kurtardı
ASYA

Azerbaycan ordusu stratejik önemdeki Cebrail kentini işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusu Cebrail kentini Ermeni güçlerinden temizledi.
Azerbaycan ordusu Cebrail kentini Ermeni güçlerinden temizledi.

Azerbaycan ordusu stratejik Cebrail kentini Ermenistan güçlerinden temizledi. Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." açıklamasını yaptı.

HAREKAT 8. GÜNÜNDE

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 7'nci gününde ilerlemesini sürdürerek 8 köy ve yerleşim biriminde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

İŞGAL ALTINDAN KURTARILAN KÖYLER

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Terter ilinin Madagiz ve Talış yerleşim birimlerini, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini işgalden kurtardı.

Müjdeli haberleri Azerbaycan halkına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Aliyev Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Ermenistan'ı perişan eden silahlar: Azerbaycan ordusu ilk kez bu kadar güçlü
OYNAT 03:14
Ermenistan'ı perişan eden silahlar: Azerbaycan ordusu ilk kez bu kadar güçlü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden yaptığı saldırılara ilk kez bu kadar sert yanıt verdi. 28 yıldır ilk kez böylesine büyük ilerleme kaydeden Azerbaycan ordusunun bu başarıyı elde etmesinde şüphesiz, envanterindeki güçlü silahlar vardı. Ermenistan ordusunun 90 gün önce Tovuz iline yönelik saldırısı bardağı taşıran son damla olmuştu. Gelinen noktada, Türkiye ile birlikte savunma planlarını sil baştan yapan Azerbaycan sahada psikolojik üstünlüğünü sağlamış durumda. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan ordusunun envanterindeki yıkıcı silahların detaylarını anlattı...


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