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Dünya Azerbaycan ordusu zafere yakın Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracı daha imha edildi
ASYA

Azerbaycan ordusu zafere yakın: Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracı daha imha edildi

Ermenistan'ın tahrikleri sonrasında Azerbaycan'ın başlattığı topyekün saldırı birçok zafer ile devam ederken, gece boyu gelen haberler Ermenistan ordusunun birçok zırhlı aracının daha imha edildiğini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Günlerdir ağır kayıplar yaşatılan Ermenistan ordusu gece boyunca Azerbaycan ordusu tarafından vurulmaya devam etti.

  • Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti.

Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait imha edilen teçhizat listesini yayımladı
DÜNYA
Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait imha edilen teçhizat listesini yayımladı

Şiddetli çatışmalar sürüyor

Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların nokta atışı ile imha edildiği yer aldı.

Tüm cephe boyunca şiddetli çatışmalar sürüyor.

Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait imha edilen teçhizat listesini yayımladı
DÜNYA
Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait imha edilen teçhizat listesini yayımladı
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