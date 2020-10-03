Azerbaycan ordusu zafere yakın: Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracı daha imha edildi

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ABD'nin Trablus Büyükelçiliği: ABD, Libya'da çözüm için tüm diplomatik unsurları kullanıyor

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, ABD'nin, Libya'da siyasi bir çözüme varılabilmesi için tüm diplomatik unsurları kullandığını ve Büyükelçi Richard Norland'ın, Fransa'nın ardından başka ülkelerle de görüşmeler yapacağını bildirdi. Açıklamada; "ABD, daha fazla istikrar ve daha az risk ve sonunda Libya'da çözüme varacak siyasi bir süreç için tüm diplomatik unsurlarını kullanacaktır." ifadesine yer verildi.