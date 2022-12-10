Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov 'Kardeş Yumruğu' tatbikatını değerlendirdi

Dünyaca ünlü DJ Khaled Kabe'yi ilk gördüğü anları paylaştı

Müslüman olup Malik Abdülaziz ismini alan dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın daveti üzerine Mekke'ye giden DJ Khaled, ilk defa Kabe'yi ziyaret etti. Khaled, Kabe'yi görünce gözyaşlarını tutamadığı anları 'Mekke'de yürüdüğüm gün gözlerimden sevinç gözyaşları aktı' ifadeleriyle 31 milyon takipçisi ile paylaştı.