Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişimi engellendi

Ermenistan’ın Karabağ’daki provokasyonu önlendi.
Ermenistan, Karabağ'daki provokasyonlarını sürdürüyor.
Ermeni silahlı gruplar yeni hendekler kazmaya çalıştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.25 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerinin önünde yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi.
Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.