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Dünya

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişimi engellendi

Ermenistan'ın Karabağ'da yeni bir provokasyon girişimi Azerbaycan ordusu tarafından engellendi. Silahlı Ermeni gruplar, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yaklaşarak hendek kazmaya çalıştı. Azerbaycan ordusu tarafından alınan tedbirlerle provokasyon girişimi durduruldu.

09:58 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ermenistan’ın Karabağ’daki provokasyonu önlendi.

Ermenistan’ın Karabağ’daki provokasyonu önlendi.

Ermenistan, Karabağ'daki provokasyonlarını sürdürüyor.

Ermeni silahlı gruplar yeni hendekler kazmaya çalıştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.25 sıralarında Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerinin önünde yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi.

Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.



#Ermenistan
#Azerbaycan
#Karabağ
26 dakika önce
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