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Dünya

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tatbikata başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, savaş uçaklarının, alçak ve orta irtifalarda manevralar, temsili düşman hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve havadan keşif yapılması gibi görevleri yerine getirdiği bildirildi. Açıklamada, pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik tatbikatın devam edeceği kaydedildi.

15:13 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Azerbaycan Hava Kuvvetleri tatbikata başladı.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un 2023 yılı için onayladığı tatbikat planına göre hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bugün tatbikat uçuşlarına başladığı belirtildi.



Havadan keşif yapılıyor

Savaş pilotlarının tatbikat planına uygun olarak alçak ve orta irtifalarda zorlu manevralar, temsili düşman hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi, havadan keşif yapılması ve diğer görevleri yüksek profesyonellik ile gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık, askeri pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik tatbikatın devam edeceğini aktardı.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Azerbaycan Savunma Bakanlığı
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