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Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor.
Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürüyor.

Azerbaycan ordusu, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan’ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

  • Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.

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Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti
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Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti
Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.


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