Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ikinci ateşkesi de ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Cebrayil'in çevresindeki bölgelere ve geceleri Araz Nehri boyunca kurtarılmış köylere havan ve top ateşine tuttuğu ifade etti.
Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.
ERMENİSTAN DEZENFORMASYON YAYIYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.