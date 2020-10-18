Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ikinci ateşkesi de ihlal etti

Hayat

Kitaplarım mürşidim oldu

Mim Kemal Öke insanlar arasındaki yardımlaşma zincirinin pandemi döneminde kılırdığını düşünüyor. Buna örnek olarak da down sendromlu kızıyla birlikte diğer çocuklar için yaptıkları müzikli terapiye ara vermelerini gösteriyor: “Koronayı affedemiyorum. Bize iyilik yapma sürecimizi durdurdu. Devlet koruması altında öksüz-yetim-engelli çocuklara müzik terapi veriyorduk. Yararlı Ceylanlar Kulübü olarak. Onlarla coşuyor, onlarla onların sayesinde rehabilite oluyorduk. Onlarla konserler verip, insanoğluna aslını hatırlatıyorduk. Durdu. İnsanlar içine kapandı. Şimdi kurallar dahilinde tekrar başladık. Ama, işte sorun bu. Korona bencil kıldı… Diğergamlık unutuldu. İyilik yapmak devre dışı kaldı. Çocuklara, gençlere bu hatırlatılmalı."