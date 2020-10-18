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Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ikinci ateşkesi de ihlal etti
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ikinci ateşkesi de ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 18 Ekim'de saat 00.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermeni silahlı kuvvetlerinin bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Cebrayil'in çevresindeki bölgelere ve geceleri Araz Nehri boyunca kurtarılmış köylere havan ve top ateşine tuttuğu ifade etti.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

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ERMENİSTAN DEZENFORMASYON YAYIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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Ermenistan'ın sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırı devam ederken Azerbaycan ordusu da karşı operasyonlar düzenleyerek Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri tek tek vuruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son görüntülerde, Ermenistan'a ait askeri araçlar nokta atışı ile vuruldu. Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar, sığınaklar yerle bir edildi. Askeri araç ve sığınaklar küle döndü.

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