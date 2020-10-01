Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu lojistik ikmal sorunu yaşıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisi Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusunun saldırıları sonrasında tüm cephelerde ağır kayıplar verdiğini açıkladı.
MÜHİMMATI TESLİM ETMİYORLAR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisi haber sitesi AZERTAC'a verdiği demeçte, “İşgal altındaki Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni askeri birlikleri, alt birimlerine lojistik destek konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Azerbaycan tarafından vurulmaktan korkan lojistik görevlileri en önde gelen birimlere mühimmat ve akaryakıt teslim etmiyor" ifadeleri kullanıldı.
TAARRUZ TABURUNUN SANCAĞI ELE GEÇİRİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaşmıştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.