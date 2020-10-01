Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusu lojistik ikmal sorunu yaşıyor
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu lojistik ikmal sorunu yaşıyor

Azerbaycan ordusu tarafından ağır bir hezimete uğratılan Ermenistan ordusu lojistik ikmal sorunu yaşıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisinin yaptığı açıklamaya göre Azerbaycan ordusu tarafından vurulmaktan korkan lojistik görevlileri, önde gelen cephe ve birimlere mühimmat ve akaryakıt teslimi yapamıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan Ermenistan hattında çatışmalar devam ediyor.
Azerbaycan Ermenistan hattında çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisi Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusunun saldırıları sonrasında tüm cephelerde ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Aksi takdirde misliyle karşılık veririz
DÜNYA
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Aksi takdirde misliyle karşılık veririz

MÜHİMMATI TESLİM ETMİYORLAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisi haber sitesi AZERTAC'a verdiği demeçte, “İşgal altındaki Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni askeri birlikleri, alt birimlerine lojistik destek konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Azerbaycan tarafından vurulmaktan korkan lojistik görevlileri en önde gelen birimlere mühimmat ve akaryakıt teslim etmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan topçu bataryasını vurdu: Ermenistanlı askerler kaçtı
DÜNYA
Azerbaycan topçu bataryasını vurdu: Ermenistanlı askerler kaçtı

TAARRUZ TABURUNUN SANCAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaşmıştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdi: Geri çekilmek zorunda kaldılar
DÜNYA
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdi: Geri çekilmek zorunda kaldılar

Karabağ'da imha edilen Ermenistan askeri araçları görüntülendi
OYNAT 00:58
Karabağ'da imha edilen Ermenistan askeri araçları görüntülendi
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki ilerleyişi sürüyor. Askerler, havadan SİHA atışlarıyla imha edilen Ermenistan askeri araçlarını görüntüledi.


Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.