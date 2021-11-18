Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistanın saldırısı misillemeyle püskürtüldü
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırısı misillemeyle püskürtüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Tovuz bölgesindeki mevzilere ateş açıldı. Açıklamada saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistanın saldırısı misillemeyle püskürtüldü
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Tovuz bölgesindeki mevzilere ateş açıldı. Açıklamada saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi.

7 asker şehit olmuştu

Dün yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ile çatışmalarda 7 asker şehit oldu
DÜNYA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ile çatışmalarda 7 asker şehit oldu

Ne olmuştu?

Ermenistan, ateşkese rağmen son günlerde Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyordu. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı
DÜNYA
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şuşa'da Azerbaycan askerine saldırı: Ermenistan militanının attığı el bombası sonucu 3 asker yaralandı
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Şuşa'da Azerbaycan askerine saldırı: Ermenistan militanının attığı el bombası sonucu 3 asker yaralandı
Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtardığı Şuşa şehrinde bu sabah, Ermenistan güçlerinden bir militanın attığı el bombası neticesinde 3 Azerbaycan askeri yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde militanın araçla Azerbaycan askerlerinin bulunduğu alana yaklaşıp, araçtan inerek el bombasını attığı anlar yer alıyor.


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