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Dünya Azerbaycandan Ermenistana ültimatom Aksi takdirde misliyle karşılık veririz
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Aksi takdirde misliyle karşılık veririz

Azerbaycan Savunma Bakanlığından Ermenistan'a ültimatom verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ermenistan'ın Gorus ilinden, çatışmaların devam ettiği Azerbaycan topraklarına füze atışı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, füzelerin Cebrayıl-Fuzuli bölgesindeki cephe hattına düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ermenistan'dan, Azerbaycan topraklarına ateş açmasını derhal durdurmasını talep ediyor, aksi takdirde aynı şekilde yanıt verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadesi yer aldı.

Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
FOTOĞRAF 7
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Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
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Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.

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Ermenistan askeri konvoyu böyle vuruldu
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Ermenistan askeri konvoyu böyle vuruldu
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken Ermenistan'a ait askeri konvoyunu vurduğu anlar an be an görüntülendi.


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Azerbaycan paylaştı

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İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
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