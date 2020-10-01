Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Aksi takdirde misliyle karşılık veririz
Azerbaycan Savunma Bakanlığından Ermenistan'a ültimatom verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" denildi.