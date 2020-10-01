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Dünya Azerbaycan topçu bataryasını vurdu Ermenistanlı askerler kaçtı
ASYA

Azerbaycan topçu bataryasını vurdu: Ermenistanlı askerler kaçtı

Azerbaycan topçu bataryasını vurdu: Ermenistanlı askerler kaçtı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti. Operasyon sırasında Ermeni askerleri kaçtı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan operasyondan görüntüler paylaştı.
Azerbaycan operasyondan görüntüler paylaştı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarına yönelik düzenlediği saldırının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görülüyor.

SİHA'yı tepelerinde gören Ermeni askerleri kaçacak delik aradı
OYNAT 01:00
SİHA'yı tepelerinde gören Ermeni askerleri kaçacak delik aradı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını SİHA ile imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde Ermenistan askerlerinin kaçışması da yer aldı.

Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
FOTOĞRAF 7
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Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
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Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.
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Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.


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Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
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