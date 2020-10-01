Azerbaycan topçu bataryasını vurdu: Ermenistanlı askerler kaçtı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarına yönelik düzenlediği saldırının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görülüyor.
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SİHA'yı tepelerinde gören Ermeni askerleri kaçacak delik aradı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını SİHA ile imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde Ermenistan askerlerinin kaçışması da yer aldı.
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Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.
Azerbaycan paylaştı: Ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatların görüntüleri
Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
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