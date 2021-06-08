Dünya Azerbaycan askerleri, sınırı geçerek mayın döşemek isteyen Ermenistan askerini yakaladı
ASYA

Azerbaycan askerleri, sınırı geçerek mayın döşemek isteyen Ermenistan askerini yakaladı

Azerbaycan topraklarına geçen Ermenistan askeri yakalandı. Ön araştırmalara göre, keşif ve sabotaj grubunun görevinin Azerbaycan topraklarını mayınlamak olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan topraklarına sızan Ermeni asker gözaltına alındı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif ve sabotaj grubunun kötü hava koşullarını fırsat bilerek sınırı geçtiği bildirildi.

Bölgede görev yapan Azerbaycan askerlerinin, Ermeni gruptan Artur Kartanyan isimli askeri yakaladığı, grubun diğer üyelerinin ise geri çekildiği belirtildi.

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