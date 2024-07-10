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Dünya

Azerbaycan ve ABD ile Ermenistan'dan Vaşington'da üçlü zirve

Azerbaycan, ABD ve Ermenistan dışişleri bakanları, ABD'nin başkenti Vaşington'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen üçlü toplantıda tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanması hususunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği belirtilen açıklamada, bu yönde çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

20:35 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Ceyhun Bayramov - Antony Blinken - Ararat Mirzoyan
Ceyhun Bayramov - Antony Blinken - Ararat Mirzoyan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasındaki barış görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken, Bayramov ve Mirzoyan'ın Vaşington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

"Barış anlaşmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek"

Tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanması hususunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği belirtilen açıklamada, bu yönde çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Bayramov ve Mirzoyan'ın görüşmeye ev sahipliği yapan Blinken'a teşekkür ettiği aktarıldı.



#Azerbaycan
#ABD Dışişleri Bakanı
#Antony Blinken
#Ararat Mirzoyan
#Ceyhun Bayramov
#Üçlü Zirve
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