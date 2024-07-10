Azerbaycan ve ABD ile Ermenistan'dan Vaşington'da üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen üçlü toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Üçlü Zirve'de terörle mücadele başta olmak üzere sınıraşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edildiği vurgulandı.