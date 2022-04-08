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Dünya Azerbaycan ve Ermenistandan Brüksel mutabakatı Sınıra ortak komisyon
AVRUPA

Azerbaycan ve Ermenistan'dan Brüksel mutabakatı: Sınıra ortak komisyon

Brüksel’de bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ortak sınır komisyonu oluşturma konusunda mutabakat sağladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, anlaşma için “Azerbaycan’ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım” açıklaması yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ve Ermenistandan Brüksel mutabakatı: Sınıra ortak komisyon
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Brüksel'de bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gerçekleştirdiği üçlü toplantıda elde edilen mutabakatı, “Azerbaycan’ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan 2022 sonuna kadar ortak sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağladığı kaydedildi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Michel, basına açıklamalarda bulundu. Görüşmeyi “harika ve çok verimli” diye tanımlayan Michel, “Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik” dedi. “İlerleme kaydediyoruz. Her iki taraftaki zorlukları hafife alıyor değilim ama ilerlemek için ortak bir istek var” diyen Michel, barış, güvenlik ve istikrarı garanti eden sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiklerini belirtti.

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