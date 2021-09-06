Dünya Azerbaycan ve Türkiyeden işgalden kurtarılan Laçında askeri tatbikat
ASYA

Azerbaycan ve Türkiye’den işgalden kurtarılan Laçın'da askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ve Türkiye’den işgalden kurtarılan Laçında askeri tatbikat
Tatbikattan kareler.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Laçın’da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara başladığı bildirildi.


İHA

Tatbikatların temel amacının, muharebe harekatları sırasında iki ülkenin askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek, savaş yeteneklerini arttırmak, komutanların karar verme ve birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi.


İHA

Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde modern savaş ekipmanlarını ve diğer askeri teçhizatı kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği aktarıldı.


İHA

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Azerbaycan'ın sembol yapısına Türk bayrağı yansıtıldı
FOTOĞRAF 7
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Merkezin dış cephesinde ay yıldızlı bayrağın yansıtılmasını Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Bakülüler de izledi.
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınların ilk gününde Azerbaycan'ın bir uçak dolusu personeli Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.
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O günden sonra da Azerbaycan'ın desteklerini sürdürdüğünü, itfaiye araç ve personeli, helikopter ve amfibi uçak gönderdiğini aktaran Bağcı, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yürütülen bu faaliyet, ülkemiz açısından anlamlı ve değerlidir dedi.
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Bağcı, Azerbaycan'ın bu davranışının yetiştim kardeşim davranışı olduğunu vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere tüm yetkililere ve Azerbaycan halkına teşekkür etti.
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Türk halkının Azerbaycan'ın desteğini gördüğünü ve hissettiğini dile getiren Bağcı, Milletimiz bu desteği hiçbir zaman unutmayacak dedi.
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Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rzayev, zor günlerinde kardeş Türkiye'ye dost elini uzatmanın kendilerinin manevi borcu olduğunu söyledi.
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Rzayev, Azerbaycan devleti ve halkının hem zor hem de iyi gününde Türkiye'nin yanında olacağını kaydetti.
Azerbaycan'ın sembol yapısına Türk bayrağı yansıtıldı
Azerbaycan'ın mimari sembollerinden, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rzayev, zor günlerinde kardeş Türkiye'ye dost elini uzatmanın kendilerinin manevi borcu olduğunu söyledi.


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