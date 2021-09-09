Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde 6 Eylül’de ortak tatbikatlar başlatılmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Laçın’da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara özel kuvvetlerin operasyonları ile devam ettiği bildirildi.

OYNAT 00:52 Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının katıldığı tatbikat nefes kesti Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.



Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.



Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde keşif yapmak, bağlantı yollarında pusu kurmak, arazide bulunan terör ve sabotaj guruplarının yok edilmesi, engelleri geçerek düşman hedeflerine yaklaşma gibi görevler icra ettiği kaydedildi.

Ayrıca tatbikatta, özel kuvvetlerin görevleri başarılı bir şekilde icra ettiği aktarıldı.