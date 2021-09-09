Dünya Azerbaycan ve Türkiyenin Laçındaki ortak askeri tatbikatı devam ediyor
ASYA

Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde muharebe ve taktiksel ağırlıklı gerçekleştirilen ortak tatbikatlar askeri özel kuvvetlerin operasyonları ile devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ve Türkiye’nin Laçındaki ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Ortak tatbikattan görüntü.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde 6 Eylül’de ortak tatbikatlar başlatılmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Laçın’da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara özel kuvvetlerin operasyonları ile devam ettiği bildirildi.

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının katıldığı tatbikat nefes kesti
OYNAT 00:52
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının katıldığı tatbikat nefes kesti
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.

Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.

Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.


Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde keşif yapmak, bağlantı yollarında pusu kurmak, arazide bulunan terör ve sabotaj guruplarının yok edilmesi, engelleri geçerek düşman hedeflerine yaklaşma gibi görevler icra ettiği kaydedildi.

Ayrıca tatbikatta, özel kuvvetlerin görevleri başarılı bir şekilde icra ettiği aktarıldı.

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları ortak tatbikatta: Hedefler tek tek yerle bir edildi
FOTOĞRAF 8
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.
Title
Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.
Title
Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı.
Title
Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.
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Title
Title
Title
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları ortak tatbikatta: Hedefler tek tek yerle bir edildi
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.


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