Azerbaycan'da bir kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti Azerbaycan’da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 17:12 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 17:41 Diğer