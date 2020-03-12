Dünya Azerbaycanda bir kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
ASYA

Azerbaycan'da bir kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Azerbaycan’da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs salgını için kullanılan kan tüpleri.
Koronavirüs salgını için kullanılan kan tüpleri.

Azerbaycan medyası, İran’da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra Azerbaycan’a dönen 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbyacan’da koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.

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