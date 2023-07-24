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Dünya

Azerbaycan'da FETÖ'ye darbe: Beş kişi tutuklandı

Azerbaycan içişleri Bakanlığının operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da bulunduğu 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmasına karar verildi.

17:02 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonda, aralarında bir siyasi parti liderinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.


Azerbaycan İçişleri Bakanlığının operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da yer aldığı 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı.


"Organize şekilde sahte para veya menkul kıymetlerin hazırlanması, satın alınması veya satılması"
suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmalarına karar verildi. İbadoğlu'nun tutukluluk süresi 3 ay 26 gün, diğerlerinin tutukluluk süresi ise 4 ay olarak belirlendi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.


Gözaltına alınanlardan birinin Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı İbadoğlu ile ilişkisinin bulunduğuna yönelik ifade verdiği kaydedilmişti.


İfade doğrultusunda İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu belirtilmişti.

Albayrak Medya yatırımlarını sürdürüyor: Yeni Şafak Rusça’nın ofisi açıldı
Albayrak Medya yatırımlarını sürdürüyor: Yeni Şafak Rusça’nın ofisi açıldı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu sona erdi. Bugün ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Turkic World ve Yeni Şafak Rusça’nın yeni ofisi açıldı. Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca açılışın ardından tvnet’e özel açıklamalarda bulundu. Gelecekte Türk devletlerinin başkentlerinde ofisler açmayı planladıklarını belirten Karaca, “Türkiye'de 4 farklı dilde yayın yapan tek medya kuruluşuyuz. Özellikle Türkiye’nin gündemini, haberlerini ve dünyanın Türkiye’ye bakışını muhabirlerimizle geniş bir ağda birleştirmeyi amaçlıyoruz. Çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


#FETÖ
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