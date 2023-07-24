Azerbaycan'da FETÖ'ye darbe: Beş kişi tutuklandı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü dile getirirken programında FETÖ'ye nasıl arka çıktığını anlattı. CHP'nin basın özgürlüğüne vurduğu darbeyi anlatan Arslan, "Kendi mahallemiz görmedi" diyerek "Ben kendi adıma söyleyeyim Medya Mahallesi programında Gülen Cemaatine karşı, o konuda cezaevine atılanların bile hakkı, hukuku eğer zedeleniyorsa yayın yapmış bir insanım." ifadelerini kullandı.