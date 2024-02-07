Dünya

Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi: Sandık çıkış anketine göre Aliyev oyların yüzde 93.9'unu aldı

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyların yüzde 93.9'unu aldı. Merkezi Seçim Komisyonunun kesin olmayan ilk sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

18:34 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:02 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
İlham Aliyev
İlham Aliyev

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi. Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.

Sandık çıkış anketinde dev fark

Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham
Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

200 yabancı gazeteci takip ediyor

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Resmi sonuçlar ilerleyen saatlerde açıklanacak

Merkezi Seçim Komisyonunun kesin olmayan ilk sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.



#Azerbaycan
#Seçim
#İlham Aliyev
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