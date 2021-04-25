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Dünya Azerbaycanda siyasi partilerden Bidenın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına ortak kınama
ASYA

Azerbaycan'da siyasi partilerden Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına ortak kınama

Azerbaycan'da 48 siyasi parti, ortak bildiri yayımlayarak ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasını kınadı. Tarihsel gerçeklerin siyasi amaçlarla çarpıtılmaması gerektiği vurgulanan bildiride, Türkiye'nin arşivlerini tarihçilere açmaya hazır olduğunu defalarca ifade ettiği ve gerçeği ortaya çıkarmak için ortak bir komisyon kurulmasını önerdiği hatırlatıldı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycanda siyasi partilerden Bidenın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına ortak kınama
Azerbaycan Meclisi

ABD Başkanı Joe Biden, beklendiği gibi “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullandı.

48 siyasi partiden ortak bildiri

Biden'ın “soykırım” ifadesini kullanmasına Azerbaycan'daki siyasi partilerden de tepki geldi. 48 siyasi parti, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına yönelik ortak bildiri yayımladı.

"Türklerin öldürülmesi görmezden geliniyor"

Bildiride, 1. Dünya Savaşı'nda zorlu mücadele koşulları, iç çatışmalar, kıtlık ve hastalık nedeniyle Ermenilerin yaşamını yitirdiği, fakat aynı dönemde daha çok Türk'ün hayatını kaybettiği gerçeğinin kasıtlı olarak görmezden gelindiği belirtildi.

"Gerçekler siyasi amaçla çarpıtılıyor"

Tarihsel gerçeklerin siyasi amaçlarla çarpıtılmaması gerektiği vurgulanan bildiride, tarihin bu konularda uzman uluslararası enstitülere ve tarihçilere emanet edilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin arşivleri açma önerisi hatırlatıldı

Türkiye'nin arşivlerini tarihçilere açmaya hazır olduğunu defalarca ifade ettiği ve gerçeği ortaya çıkarmak için ortak bir komisyon kurulmasını önerdiği hatırlatılan bildiride, Erivan yönetiminin sinsi politikalarının arkasında tazminat alma ve Türkiye topraklarının bir kısmının Ermenistan'a devredilmesi gibi saçma talep ve iddiaların bulunduğu kaydedildi.

Ermenilerin Azerbaycan'daki katliamları

Ermenilerin Azerbaycan'da yaptığı katliamların da hatırlatıldığı bildiride şu ifadelere yer verildi: "Sözde 'soykırım' iddialarının son zamanlarda dünya gündeminde yer almasının müsebbibi sadece Ermeniler ve Ermeni lobisi değil, aynı zamanda bölgede emperyalist çıkarlar peşinde koşan küresel güçlerdir.

"Her zaman kardeş Türkiye'nin yanındayız"

Bunların 'soykırım' kavramı yalnızca bir siyasi baskı aracı ve çifte standart politikalarının tezahürüdür. Tarihi hakikat peşinde koşan bu güçler, Ermenilerin Anadolu'da yaptığı acımasız katliamların hesabını sorsalar daha iyi olur. Azerbaycan siyasi partileri her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır. ABD Başkanının tutumunu şiddetle kınıyoruz.

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