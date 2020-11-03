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Azerbaycan'da son durum: ​ Azerbaycan bir SU-25 daha düşürdü

Azerbaycan bir SU-25 daha düşürdü

Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermenistan, sivillere saldırmaya devam ediyor. Ermenistan’a ait 4 Grad füze sistemi ve 10 farklı tipte top imha edildi. Dün, bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü. Ermenilerin vurulan savaş uçağı sayısı 6’ya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan’a ait bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü.
Ermenistan’a ait bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü.

Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için Azerbaycan’ın başlattığı operasyonlar sürüyor. Ateşkese rağmen farklı noktalarda gece boyu Azerbaycan askerleri ve sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan’a yine ağır kayıplar verdirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde sürdüğü bildirilirken, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef almaya devam ettiği kaydedildi.

Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunan savaş uçağı Zangilan bölgesinde Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildi.

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GERİ ÇEKİLDİLER

Dün yerel saatle 06.00’dan itibaren Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki köylere çeşitli silahlar, top ve roketatar sistemleriyle ateş açıldı. Alınan önlemler sonucu Ermenistan ordusu çok sayıda kayıp vererek geri çekilmek zorunda bırakıldı. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 Grad füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobil imha edildi, çok sayıda askeri personel de etkisiz hale getirildi. Ermenistan’a ait bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü.

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6 UÇAĞI VURULDU

  • Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunan savaş uçağı Zangilan bölgesinde Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildi. Ermenistan’ın düşürülen savaş uçağı sayısı 6’ya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken, bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü” ifadelerine yer verildi.
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