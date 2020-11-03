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Azerbaycan'da son durum: Binali Yıldırım İlham Aliyev'i ziyaret etti

Azerbaycan destan yazıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve TBMM heyetini Bakü’de kabul etti. Ziyarette “bir millet, iki devlet” ilkesini sürdürdüklerini vurgulayan Yıldırım, “Azerbaycan, gece gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - İlham Aliyev
Binali Yıldırım - İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini kabul etti. Ziyaret için teşekkür eden Aliyev, bunun Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının bir başka tezahürü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur” sözlerini hatırlatan Aliyev, bu dönemde iki ülke arasındaki birliğin daha da güçlendiğini vurguladı. Aliyev, “İnşallah sonuna kadar bu haklı davamızı sürdürecek, işgalcileri topraklarımızdan kovacağız” dedi.

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BİR MİLLET, İKİ DEVLET

  • Türkiye olarak haklı mücadelesinde en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduklarını kaydeden Binali Yıldırım ise “bir millet, iki devlet” ilkesini sürdürdüklerini vurguladı. Yıldırım, “Dağlık Karabağ konusunda yerden göğe kadar haklı olduğunuzu biliyoruz. Çünkü bu savaşta Azerbaycan kendi topraklarını işgalcilerden temizliyor. Azerbaycan, gece-gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor” diye konuştu.

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  • Görüşmede TBMM Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.
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