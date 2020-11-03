Azerbaycan destan yazıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini kabul etti. Ziyaret için teşekkür eden Aliyev, bunun Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının bir başka tezahürü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur” sözlerini hatırlatan Aliyev, bu dönemde iki ülke arasındaki birliğin daha da güçlendiğini vurguladı. Aliyev, “İnşallah sonuna kadar bu haklı davamızı sürdürecek, işgalcileri topraklarımızdan kovacağız” dedi.

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BİR MİLLET, İKİ DEVLET

Türkiye olarak haklı mücadelesinde en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduklarını kaydeden Binali Yıldırım ise “bir millet, iki devlet” ilkesini sürdürdüklerini vurguladı. Yıldırım, “Dağlık Karabağ konusunda yerden göğe kadar haklı olduğunuzu biliyoruz. Çünkü bu savaşta Azerbaycan kendi topraklarını işgalcilerden temizliyor. Azerbaycan, gece-gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor” diye konuştu.

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