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Dünya Azerbaycandaki kalleş saldırıda yürek yakan detay Yarın onun doğum günüydü
ASYA

Azerbaycan'daki kalleş saldırıda yürek yakan detay: Yarın onun doğum günüydü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Ermenistan'ın hain saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç kızın kimliğinin fotoğrafını paylaşan Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, henüz 15 yaşındaydı.
Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, henüz 15 yaşındaydı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 60 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

  • Ermenistan'ın saldırılarında 1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Yarın doğum günüydü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi. Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" paylaşımında bulundu.

Gence'deki saldırıda katledilen anne ve bebeği aynı tabutta defnedildi
FOTOĞRAF 9
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Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa verilmeye başlandı.
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Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
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Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
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Banka görevlisi baba Royal Şahmezerov 'da hayatını kaybederken ailenin diğer kızı Hatice Şahmezerova hain saldırıdan yaralı kurtularak öksüz kaldı.
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Gence'deki saldırıda katledilen anne ve bebeği aynı tabutta defnedildi
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.


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