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Dünya Azerbaycandan anlamlı gönderme Ermenistanın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi
ASYA

Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

Bakü’de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde, Azerbaycan ordusunun Karabağ Savaşı’nda ele geçirdiği Ermenistan’a ait askeri araçların plakaları da sergilendi. Bu hareketle, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal ettikten sonra, ele geçirdiği sivil Azerbaycan arabalarının plakalarını duvara asıp bölgeye gelen turistlere sergilemesine gönderme yapılmış oldu.

Haber Merkezi Diğer
Ermeni askeri araçların plakaları törende sergilendi.
Ermeni askeri araçların plakaları törende sergilendi.

Azerbaycan’ın, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer, Bakü’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'nde Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2783 Mehmetçik törene katıldı.

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Askerlerin geçişinin ardından operasyonda ele geçirilen Ermeni tarafına ait silah, mühimmat ve araçlar sergilendi. Törende, üstünde “Karabağ Azerbaycan’dır” yazısı bulunan plakalardan oluşturulmuş bir duvar da askeri araç üstünde taşındı.

Dikkat çeken bu görüntü, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmesine gönderme anlamını taşıyor. Ermenistan, Karabağ’ı işgal ettikten sonra, ele geçirdiği sivil Azerbaycan arabalarının plakalarını duvara asıp bölgeye gelen turistlere sergilemeye başlamıştı. Azadlık Meydanı'ndaki törende plakaların sergilenmesiyle Ermenistan’a cevap verilmiş oldu.

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Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
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Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Tören alanında Dağlık Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri teçhizatların yanı sıra Karabağ'da Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları ve hava savunma sistemlerine ağır kayıplar verdiren Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler de Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.


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