Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

Azerbaycan’ın, Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer, Bakü’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'nde Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2783 Mehmetçik törene katıldı.
Askerlerin geçişinin ardından operasyonda ele geçirilen Ermeni tarafına ait silah, mühimmat ve araçlar sergilendi. Törende, üstünde “Karabağ Azerbaycan’dır” yazısı bulunan plakalardan oluşturulmuş bir duvar da askeri araç üstünde taşındı.
Dikkat çeken bu görüntü, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmesine gönderme anlamını taşıyor. Ermenistan, Karabağ’ı işgal ettikten sonra, ele geçirdiği sivil Azerbaycan arabalarının plakalarını duvara asıp bölgeye gelen turistlere sergilemeye başlamıştı. Azadlık Meydanı'ndaki törende plakaların sergilenmesiyle Ermenistan’a cevap verilmiş oldu.