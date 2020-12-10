Azerbaycan’dan anlamlı gönderme: Ermenistan’ın plakalı şovuna yıllar sonra cevap verildi

Azerbaycanlı minik Nuray: Karabağ bizimdi yine bizim oldu

Azerbaycan'lı 5 yaşındaki Nuray'ın, bir televizyon kanalına verdiği röportaj sosyal medyada beğeni rekorları kırıyor. 'Yıllar önce Ermeniler topraklarımızı işgal etmişlerdi' diyen minik Nuray, 'Bu da az değilmiş gibi topraklarımıza isim de koymuşlar. Şuşi yok, Şuşa. İvanyan yok, Hocalı. Kaşatag yok, Laçin' ifadelerini kullandı.

