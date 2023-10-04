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Azerbaycan'dan Ermenistan ve Avrupa'ya 'Türkiyesiz olmaz' resti: Görüşmeye katılmayacaklar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Perşembe günü İspanya'nın Granada kentinde yapılacak olan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile AB, Fransa ve Almanya'dan liderlerin katılması beklenen Karabağ çözümüne ilişkin toplantıya katılmama kararı aldı. Karara gerekçe olarak, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi gösteriliyor.

Pınar Görgü
13:41 . 4/10/2023 Wednesday
Yeni Şafak

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmayı reddetti.


Azerbaycan haber ajansları, Azerbaycan'ın Türkiye'nin de katılımı konusunda ısrarcı olduğunu ancak Almanya ve Fransa'nın buna şiddetle karşı çıktığını duyurmuştu.


Aliyev Paşinyan ile görüşmeyeceğini açıkladı


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeyeceğini kaydetti.


Bakü, Fransız yetkililerin Ermeni yanlısı açıklamaları, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan'a yaptığı ziyaret, silah ve mühimmat tedarikine ilişkin açıklamalar ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Azerbaycan'a yönelik suçlamalarının ardından bu formatta müzakerelere katılmaya gerek görmediğini söyledi.


Türkiye şartı kabul edilmeyen Azerbaycan'dan rest

Karara gerekçe olarak Fransa'nın bölgedeki konumu ve Türkiye'nin toplantıya katılmasına izin verilmemesi gösterildi.


Bu koşullar altında Azerbaycan tarafı müzakere yapmayı reddetti.


Geçtiğimiz hafta AFP haber ajansının geçtiği haberde ise iki lider arasında gerçekleşmesi beklenen toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Başkanı Charles Michel'in katılacağı belirtilmişti.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
#İspanya
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