Dünya Azerbaycandan Ermenistana tepki Güvenlik ve iş birliğini tesis etme girişimlerine uymuyorsunuz
ASYA

Azerbaycan'dan Ermenistan'a tepki: Güvenlik ve iş birliğini tesis etme girişimlerine uymuyorsunuz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Karabağ'da sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine Azerbaycan'dan tepki geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

ziyaretin 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiriyle çeliştiği, çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede barış, güvenlik ve iş birliğini tesis etme girişimlerine uyulmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine tepki gösterdi.

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"Ziyaret üçlü bildiriyle çelişiyor"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ayvazyan'ın ziyaretinin ve Dağlık Karabağ'da bazı "anlaşmalar" imzalamasının Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiriyle çeliştiği, çatışmaların sona ermesinin ardından bölgede barış, güvenlik ve iş birliğini tesis etme girişimlerine uymadığı belirtildi.

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Açıklamada, "Ermenistan hükümeti bu hususta yükümlülükler almıştır. Erivan yönetiminin bu yükümlülüklerini ihlal etmesi provokasyondur. İç kamuoyu için gerçekleştirilen bu gibi eylemler bölgede durumun normalleştirilmesine hizmet etmemektedir.

"Ermenistan bölgedeki gerçekliği kabul etmeli"

Ermenistan yetkilileri asılsız fanteziler üzerine hareket etmemeli, bölgedeki yeni gerçekliği kabul etmelidir. Üçlü bildirinin uygulanmasının sağlanması ve bölgede oluşan yeni güvenlik formatı, ayrıca iş birliği fırsatlarına dayalı adımların atılması barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayabilir. Bunun tersi, gerginliği artırma girişiminden başka bir şey değildir" denildi.

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