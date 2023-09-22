Azerbaycan’dan insanlık dersi: Karabağ’daki Ermenilere gönderilen 40 ton gıda ve temizlik yardımı yola çıktı

Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan’ın Yevlah kentine gelmişti. Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda yardımı istendiği, bu isteğin kısa zamanda karşılanacağı açıklandı.