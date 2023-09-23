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Dünya

Azerbaycan'dan insanlık örneği: Hükümet Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi

Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için yakıt gönderdi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) ait yakıt yüklü araçlar, Ağdam-Hankendi istikametinden bölgeye hareket etti.

16:37 . 23/09/2023 Cumartesi
AA
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi

Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi

Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için yakıt gönderdi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) ait yakıt yüklü araçlar, Ağdam-Hankendi istikametinden bölgeye hareket etti.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında 21 Eylül'de yapılan görüşmede, Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda yardımı istenmişti.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Ermeni nüfusun yaşadığı bölgelerdeki anaokulu ve okulların ısıtma sistemleri ile acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için kısa zamanda yakıt gönderileceğini açıklamıştı.



#Azerbaycan
#Ermeniler
#Karabağ
#yakıt
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