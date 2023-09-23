Azerbaycan'dan insanlık örneği: Hükümet Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan'ın 24 saat süren operasyonu sonrası silah bıraktı. Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında bugün kritik bir görüşme yapıldı. Yevlah'ta yapılan görüşmenin ardından ilk somut adım atıldı ve Azerbaycan Devleti, 22 Eylül'de (yarın) Türkiye saati ile 07.30'da Ağdam üzerinden Hankendi'ye insani yardım ulaştıracak.