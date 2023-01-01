Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerine çağrı: Teslim olun

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan provokasyonları tansiyonun yüklemesine neden oldu. Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi. Operasyonun amacının Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak açıklandı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda antiterör tedbirleri durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi. Bakanlığın Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü ile fiili temas halinde bulunduğu ve onların görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü koşulun oluşturulduğu kaydedildi.