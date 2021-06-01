Azerbaycan'dan Macron'a 'hatırlatma': Elimizde esir yok ama Ermenistan'ın esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı ve Azerbaycan'ın elinde esirler olduğunu ifade ederek "serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

DÜNYA Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor

Konuya ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Macron'a bir "hatırlatma" yapıldı.

"Azerbaycan'da Ermeni asıllı askeri esir yok"

Yapılan açıklamada, Azerbaycan'da Ermeni asıllı askeri bir esirin olmadığı vurgulanarak, "Ateşkesten sonra sabotaj yapmak isterken yakalananlar ise esir sayılmıyor." denildi.

"4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yok"

Açıklamanın devamında ise, "Ayrıca hatırlatalım, ilk Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yoktur." ifadeleri yer aldı.

DÜNYA Ermeni gencin yardım isteğine Macron'dan cevap: Karabağ Azerbaycan'ın toprağı müdahale edemeyiz