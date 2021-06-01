Dünya Azerbaycandan Macrona hatırlatma Elimizde esir yok ama Ermenistanın esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yok
ASYA

Azerbaycan'dan Macron'a 'hatırlatma': Elimizde esir yok ama Ermenistan'ın esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yok

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın topraklarını terk etmeli ve esirleri serbest bırakmalıdır" dedi. Konuya ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermeni asıllı askeri esirimiz bulunmuyor fakat ilk Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yoktur" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycandan Macrona hatırlatma: Elimizde esir yok ama Ermenistanın esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yok
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı ve Azerbaycan'ın elinde esirler olduğunu ifade ederek "serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor

Konuya ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Macron'a bir "hatırlatma" yapıldı.

"Azerbaycan'da Ermeni asıllı askeri esir yok"

Yapılan açıklamada, Azerbaycan'da Ermeni asıllı askeri bir esirin olmadığı vurgulanarak, "Ateşkesten sonra sabotaj yapmak isterken yakalananlar ise esir sayılmıyor." denildi.

"4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yok"

Açıklamanın devamında ise, "Ayrıca hatırlatalım, ilk Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yoktur." ifadeleri yer aldı.

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