|
Dünya

Azerbaycan'dan Tunceli'de şehit olan 4 asker için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.

10:36 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'ya taziye mesajı gönderdi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Yerlikaya ve Çardakcı'ya gönderdiği mesajda, 4 askerin kaza nedeniyle şehit olmasından son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.


"Sizin acınız bizim acımızdır"

Hasanov, "Sizin acınız bizim acımızdır" ifadelerine yer verdiği mesajında hayatını kaybeden askerlerin yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaştığını belirtti, yaralı asker için şifa temennisinde bulundu.




#Azerbaycan
#taziye
#Zakir Hasanov
13 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası kaç gün? Alt ve üst sınırlar nasıl belirlenir?