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Dünya

Azerbaycan'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yaptı. Bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında bu ülkeye seyahat etmemeleri önerildi.

15:33 - 3/08/2024 السبت
AA
Azerbaycan'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı
Azerbaycan'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında bu ülkeye seyahat etmemeleri önerildi.

Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.



#Azerbaycan
#Lübnan
#uyarı
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