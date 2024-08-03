Azerbaycan'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin

Azerbaycan'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında bu ülkeye seyahat etmemeleri önerildi.
Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.
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