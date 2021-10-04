Dünya Azerbaycanı İsraili bölgeye getirmekle suçlayan İrana Aliyevden tepki İftira atmayın kanıt gösterin
ASYA

Azerbaycan'ı 'İsrail'i bölgeye getirmekle' suçlayan İran'a Aliyev'den tepki: İftira atmayın kanıt gösterin

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ı geri almalarının ardından İran'ın bölgeye TIR'larla sevkiyat yaptığını açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sonrasında Tahran yönetiminin kendilerini hedef alan "İsrail'i bölgeye getirdiler" iddialarına sert şekilde tepki gösterdi. Aliyev, "İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi bile yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı. Yok. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycanı İsraili bölgeye getirmekle suçlayan İrana Aliyevden tepki: İftira atmayın kanıt gösterin
İlham Aliyev

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında verdiği mülakatta, İran'a ait TIR'ların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

Aliyev'in açıklamaları İran'da büyük bir rahatsızlık yaratmış, 'Azerbaycan'ın İsrail'i bölgeye getirdiğini' öne sürmüştü.

"İsrail'i burada nerede gördüler?"

Kendilerinin İran'a karşı iyi niyet sergilediğini fakat bunun asılsız suçlamaları kabul edecekleri anlamına gelmeyeceğini ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Bunu burada, Aras nehrinin kıyısında, Azerbaycan halkına ve tüm dünyaya söylüyorum. Bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak. Bu iddiaları reddediyor ve kanıt talep ediyoruz. Bazı İranlı taşralı mollaların son dönemde Azerbaycan'a yönelik iftiralarını umursamadık. Fakat sonra ne yazık ki yetkililer bize karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunmaya başladılar. Güya Azerbaycan İsrail'i bu bölgelere getirmiş. Gözlerini açıp görsünler. İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi bile yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı. Yok. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

"Hiç kimse işimize karışmasın"

Azerbaycan'ın bağımsız politika izleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

  • "Bunu herkes biliyor. Bu bizim bağımsız politika izlediğimiz ilk yıl değil. Komşularımızla ve diğer tüm ülkelerle bağımsız politika ile ilişkiler kuruyoruz. Hiç kimse iç işlerimize karışmasın. Hangi ülke ile hangi düzeyde ilişki kurmamız bizim kendi işimiz. Sonuçta Ermenistan ile yakın dostane ilişkileri olan ülkelere bir şey demiyoruz. Bakın Ermenistan'ın kaç destekçisi var. İkinci Karabağ Savaşı bunu gösterdi ve bugün Ermenistan'ı kaç ülkenin desteklediğini görebilirsiniz. Bu ülkelerle düşman mı olalım. Hayır. Bu ülkelerin egemenlik hakkını kabul ediyoruz. Evet, özellikle yakın komşu ülkeler Ermenistan'la ilişkilerde aktif olduğunda iç dünyamızda bundan rahatsız olabiliriz, bundan acı duya biliriz fakat bunu asla dile getirmeyiz. Bir kez daha söylemek istiyorum ki, bize yönelik suçlamalar resmen ispatlanmalıdır. Gelip bulsunlar bakalım bu bölgede yabancı vatandaş var mı?"

İran'la 130 kilometrelik sınırlarını Ermeni güçlerden temizlediklerini hatırlatan Aliyev, "İşgal döneminde orada nelerin olup bittiği araştırılmalıdır. Biz şimdi araştırıyoruz. Azerbaycan, başka bir ülkeyi buraya getirdiği yönünde durduk yere suçlanıyor. Güya Azerbaycan'ı Azerbaycan devleti ve halkı değil dış güçler yönetiyor. Bu bize saygısızlıktır. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunu herkes bilmeli. Azerbaycan, dış ilişkilerini ve iç işlerini kendi bildiği şekilde planlamaya devam edecektir. Hiç kimse işimize karışmasın." ifadelerini kullandı.

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