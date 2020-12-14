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Dünya Ermenistan köşeye sıkıştı 11 saldırı uydu görüntüleri ile belgelendi
ASYA

Azerbaycan'ın eli iyice güçlendi: ​Ermenistan'ı köşeye sıkıştıracak 11 saldırı belgelendi

Ermenistan köşeye sıkıştı: 11 saldırı uydu görüntüleri ile belgelendi

Azerbaycan ile girdiği savaşta tarihi hezimete uğrayıp Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilen Ermenistan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak 11 olay daha belgelendi. İşgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki kayıpların hesaplanmasına ilişkin çalışmalar sürerken 50 milyar dolarlık da tazminat talebi gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin ilk raporunu paylaştı. Örgüt raporunda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin balistik füzeler, güdümsüz topçu füzeleri ve büyük kalibreli top mermileri ile yerleşim yerlerini vurduğuna ilişkin 11 olayı belgeledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında 44 gün süren savaşta Azerbaycan ordusu tarafından tarihi yenilgiye uğratılarak Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları da belgelendi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Ağdam, Barda, Fizuli, Gence, Goranboy, Naftalan ve Tatar'daki şehir, kasaba ve köylere yaptığı saldırıları araştırdı.

11 SALDIRI BELGELENDİ

Kasım ayında Azerbaycan'da saha araştırması yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin balistik füzeler, güdümsüz topçu füzeleri ve büyük kalibreli top mermileri ile yerleşim yerlerini vurduğuna ilişkin 11 saldırıyı belgeledi.

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Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları belgelendi.

ASKERİ ALANLAR DEĞİL SİVİLLER HEDEF ALINDI

Yapılan incelemelerde söz konusu saldırıların en az dördünde Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından atılan bombaların açık askeri hedeflerin bulunmadığı alanlarda sivil yerleşim yerlerini vurduğu ve bu alanlarda çok sayıda sivilin şehit olduğu belirtildi.

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53 SAVAŞ TANIĞI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü hazırladığı raporda saldırıların 53 tanığı ile kişisel görüşmelere ve 12 telefon görüşmesine de yer verdi. HRW ayrıca 17 saldırının 10'unun uydu görüntülerine, sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarına da baktı. Bu materyaller, saldırıların zamanını ve tarihini ve yıkımın boyutunu doğruladı. Diğer saldırılar ise ilerideki raporlarda detaylandırılacak.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları belgelendi.

TARAFSIZ ŞEKİLDE ARAŞTIRILMALI

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, "Ermeni birlikleri şehirlerde ve köylerde defalarca güdümlü ve güdümsüz füzeler ve ağır toplar kullandılar. Altı haftalık savaş sırasında tekrarlanan bu saldırılar, sivillerin yaşamlarını ve evlerini yasadışı bir şekilde yok etti. Bu saldırılar tarafsız bir şekilde araştırılmalıdır.'' dedi.

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