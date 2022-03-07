Dünya Azerbaycanın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı
AVRUPA

Azerbaycan’ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına düzenlenen hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını duyurdu. Düzenlenen saldırıda Fahri Konsolosluk personelinden ölen veya yaralanan olmadığını ve personelin şu anda güvenli bir bölgede olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Azerbaycan’ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı
Azerbaycan’ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkov kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Bakanlık, hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını ve bir konsolosluk memuruna ait bir otomobilin ise hasar alarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Düzenlenen saldırıda Fahri Konsolosluk personelinden ölen veya yaralanan olmadığını ve personelin şu anda güvenli bir bölgede olduğunu belirten Bakanlık, saldırının detaylarına ise değinmedi.

İşgalde 12'nci gün: Silahlar susacak mı?
DÜNYA
İşgalde 12'nci gün: Silahlar susacak mı?

Güney Kore’den Rusya ve Belarus’a seyahat yasağı
DÜNYA
Güney Kore’den Rusya ve Belarus’a seyahat yasağı

'Zelenskiy öldürülürse ne olacak?' sorusuna ABD'den yanıt geldi: Ukraynalıların planı var
DÜNYA
'Zelenskiy öldürülürse ne olacak?' sorusuna ABD'den yanıt geldi: Ukraynalıların planı var

Netflix'ten Rusya kararı: Ülkedeki hizmetlerini askıya alıyor
DÜNYA
Netflix'ten Rusya kararı: Ülkedeki hizmetlerini askıya alıyor

Ukrayna gıda kıtlığı riski: Bazı ürünlerin ihracatı askıya alındı
EKONOMİ
Ukrayna gıda kıtlığı riski: Bazı ürünlerin ihracatı askıya alındı
Ukraynada yeni tehlike

Ukrayna'da yeni tehlike

​Bazı gıda ürünlerinin ihracatı askıya alındı.
Yenileme imkanı getirildi

Yenileme imkanı getirildi

​Kur korumalı mevduat uygulamasında yeni gelişme.
İşgalde 12nci gün: Silahlar susacak mı?

ABD Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken açıklama.

​Ruslara karşı savaşmak için 52 ülkeden geldiler.

​Tevfik Göksu: Borç bir yılda 28'den 58 milyar TL'ye çıktı.

​Zelenskiy: 'Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz'

Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya götürüyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e çağrı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken ​kalbine yenik düştü.

​Devlet teşvikleri yatırımların önünü açıyor.

'​Sadece ekmek ve su istiyoruz.'

​Direniş hattı beş kilometre mesafede.

​Avrupa, insan hakları dersini geçemedi.

​LNG piyasasında ticaret yapılabilecek pazarlara bakılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.