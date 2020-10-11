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Dünya Ateşkesi bozan Ermenistan ordusu saldırıyor Terter bölgesine top mermisi atıldı
ASYA

Azerbaycan'la ateşkes yapan Ermenistan saldırmaya devam ediyor

Ateşkesi bozan Ermenistan ordusu saldırıyor: Terter bölgesine top mermisi atıldı

Moskova'daki anlaşma sonrası Azerbaycan'la ateşkes yapan Ermenistan saldırmaya devam ediyor. Ermenistan’a ait topçu birlikleri yerel saatle 22.30’da Terter bölgesine saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal etmeye devam eden Ermenistan’ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği ve Ermenistan’a ait topçu birliklerinin yerel saatle 22.30’da Terter bölgesine saldırdığı aktarıldı.

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Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor.

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Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.

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