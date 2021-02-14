Dünya Azil yargılamasında aklanan Trump Daha yeni başlıyoruz
AMERİKA

Azil yargılamasında aklanan Trump: Daha yeni başlıyoruz

Kongre baskınını teşvikle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosunda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirtti.

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump, yaptığı yazılı açıklamada, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

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"En büyük cadı avı"

Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür ederek "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

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