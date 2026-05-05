Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BAE alarmda: Füze tehdidi nedeniyle hava savunma sistemlerimiz devreye girdi

BAE alarmda: Füze tehdidi nedeniyle hava savunma sistemlerimiz devreye girdi

17:235/05/2026, Salı
G: 5/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bölgede artan askeri hareketlilik Körfez’de tansiyonu yükseltti.
Bölgede artan askeri hareketlilik Körfez’de tansiyonu yükseltti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı aktif olarak müdahalede bulunduğunu duyurdu.

BAE'nin Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin mevcut bir füze tehdidiyle başa çıkmak üzere aktif hale getirildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiği kaydedilen açıklamada, BAE vatandaşlarına ve ülkede ikamet edenlere güvenli yerlerde kalmaları ve resmi kaynaklar üzerinden yapılan uyarı ve bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi.

Ayrıca hava savunma müdahalesi sonucu düşebilecek herhangi bir parçaya yaklaşılmaması ve görüntülenmemesi, bu tür durumların yetkili birimlere bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise BAE hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlendiği söylenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına şu anda aktif olarak müdahale ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ülke genelinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeler ve İHA'lara karşı yürüttüğü müdahale operasyonlarından kaynaklandığı belirtildi.

BAE'ye saldırı

İran'dan dün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.



#BAE
#İran
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF EKRANI 2026! ÖGG 120. temel eğitim ve 96. yenileme eğitimi soru ve cevapları açıklandı mı? egm.gov.tr