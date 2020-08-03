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Dünya BAE barışı tehdit ediyor Nükleer Santralinin ilk reaktörünü faaliyete geçirdi
ORTADOĞU

BAE barışı tehdit ediyor: Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünü faaliyete geçirdi

Ortadoğu’da birçok krizin baş aktörü olan BAE’nin, Baraka Nükleer Enerji Santrali’nde ilk reaktörü faaliyete geçirdiğini duyurması Körfez’i endişelendirdi. Katar santralin “bölge barışı için bir tehlike” olduğunu belirtti. Tesiste uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını taahhüt eden BAE’nin sözü inandırıcı bulunmuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Zayed
Muhammed bin Zayed

Ortadoğu’daki krizlerin baş destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Baraka Nükleer Enerji Santrali’nde ilk reaktörü faaliyete geçirdiğini duyurmasına bölgeden tepki gecikmedi. Katar resmi makamları Baraka Santrali’nin “Bölge barışı için bir tehlike” teşkil ettiğini dile getirdi. ABD ile bir anlaşma imzalayan BAE, sahip olduğu nükleer tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını daha önce taahhüt etmişti ancak ülkenin Ortadoğu’daki istikrarsızlaştırma çalışmalarında en ön saflarda yer alması bu taahhütler konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Öte yandan BAE’nin ardından nükleer santrale sahip ikinci Arap ülkesinin Mısır olması bekleniyor. BAE’nin nükleer adımını ilk tebrik eden de darbe yapmasına destek verdikleri Mısır’ın cunta lideri Abdulfettah es-Sisi olmuştu. Rus firmaları tarafından Akdeniz sahilinde yapımı devam eden nükleer enerji santralinin 2026’de devreye girmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar, inşaat sürecinde aksaklıklar yaşanan tesisin büyük olasılıkla daha geç bir tarihte faaliyete geçebileceğini belirtiyor.

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